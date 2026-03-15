Kean ecco il primo passo del Milan | nome caldo per l’estate E c’è un piano

Il Milan sta valutando il possibile acquisto di Moise Kean nel prossimo mercato estivo. Il giornalista Nicolò Schira ha aggiornato sui movimenti dei rossoneri riguardo alla linea offensiva, sottolineando che Kean rappresenta una delle opzioni più calde per la società. La trattativa è ancora in fase preliminare, ma il nome del calciatore è tra i più discussi tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Calciomercato Milan, continuano le voci sul futuro del club rossonero in vista di una sessione estiva che si preannuncia molto calda per il Diavolo. La squadra di Massimiliano Allegri avrà bisogno di una grande prima punta per rinforzare l'attacco in vista di una probabile partecipazione alla Champions League. Uno dei nomi più caldi resta quello di Moise Kean della Fiorentina. Ne parla il giornalista Nicolò Schira su 'YouTube'. "Il Milan punta forte su Moise Kean, piovono conferme. I rossoneri hanno mandato i proprio scout a seguirlo e hanno già parlato con il suo agente a Lucci e stanno studiando la strategia. Piace tanto e a tanti in dirigenza, è italiano e per le liste sarebbe interessante. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Kean, ecco il primo passo del Milan: nome caldo per l’estate. E c’è un piano Articoli correlati Calciomercato Milan, nuovo attaccante: si punta su Kean! Ecco il piano dei rossoneri'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Moise Kean, classe 2000, attaccante della Fiorentina di Paolo Vanoli, sia un concreto obiettivo del... Leggi anche: Kean Milan, sirene rossonere per l’attaccante italiano. Ecco il piano della dirigenza tra la clausola e il rapporto con Leao Tutto quello che riguarda Kean ecco il primo passo del Milan nome... Temi più discussi: Kean l'obiettivo, Milinkovic-Savic la suggestione: Milan, ecco i piani per l'estate sul mercato; Fiorentina, Vanoli: I fischi dobbiamo accettarli. Ecco le condizioni di Kean e Solomon; Recuperano Kean e Hermoso, dubbio Bernabè: gli indisponibili per la 29ª di Serie A; NEWS – Kean, Vlahovic, Boga, Anguissa, McTominay, KDB, Bastoni, Dumfries, Atta, Solet, CDK, Mina: le novità. Kean rimane il primo obiettivo del Milan. E la Gazzetta lo inserisce già nell'attacco dei rossoneriMoise Kean torna al centro delle riflessioni del Milan per il futuro dell’attacco. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega: durante un recente confronto a Milanello tra l’Ad ... firenzeviola.it Fiorentina, infortunio Kean: è arrivato il primo verdettoTiene banco il nuovo infortunio di Kean dopo la sfida della 27^ giornata tra Udinese-Fiorentina. L'attaccante della ... fantamaster.it Per Moise #Kean il Milan ha già fatto il primo passo: nome caldo! I dettagli nei commenti. facebook La frase pronunciata da #Kean giovedì sera x.com