A Roma si tiene la tappa della Premier League di karate 2026, dove il rappresentante italiano sfida il terzo classificato al mondo per conquistare la medaglia d’oro. La competizione mette in mostra le capacità degli atleti italiani e la loro performance in un contesto internazionale di alto livello. L’evento si svolge in una giornata dedicata alle gare di kata e kumite, con partecipanti provenienti da diversi paesi.

La tappa romana della Premier League 2026 offre all’Italia un’occasione unica per misurare la qualità reale dei propri atleti oltre il semplice risultato finale. Domenica 15 marzo si disputeranno nove finali con i colori azzurri, tra cui l’incontro decisivo di Matteo Fiore contro Eduard Gasparian. I dati delle qualifiche indicano una presenza massiccia degli italiani sul podio, confermando la solidità del sistema sportivo nazionale. Il calendario prevede scontri ad alta intensità dove ogni punto contesa definisce il valore della prestazione. Non si tratta solo di medaglie, ma di come gli atleti hanno costruito il loro percorso verso le fasi conclusive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Karate Roma: Fiore sfida il terzo al mondo per l’oro

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