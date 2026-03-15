Kalulu dopo Udinese Juve | Andiamo avanti Poi la felicità per la vittoria in Friuli – FOTO

Da juventusnews24.com 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita tra Udinese e Juventus, Kalulu ha condiviso sui social la sua soddisfazione per la vittoria. Ha scritto che bisogna continuare su questa strada e ha invitato i compagni a mantenere l’atteggiamento. La sua reazione è stata accompagnata da una foto della squadra, che mostra la gioia per il risultato ottenuto in Friuli.

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