Kalulu dopo Udinese Juve | Andiamo avanti Poi la felicità per la vittoria in Friuli – FOTO
Dopo la partita tra Udinese e Juventus, Kalulu ha condiviso sui social la sua soddisfazione per la vittoria. Ha scritto che bisogna continuare su questa strada e ha invitato i compagni a mantenere l’atteggiamento. La sua reazione è stata accompagnata da una foto della squadra, che mostra la gioia per il risultato ottenuto in Friuli.
Boga Juve, tutti convinti del riscatto dal Nizza: è pronto questo contratto. Già programmato l’incontro Alisson Juve, si complica la trattativa per il portiere? Il Liverpool ha preso una decisione importante. Tutti i dettagli Calciomercato Juve: come possono cambiare i piani per l’estate con e senza il quarto posto. I due scenari Vicario Juventus, si raffredda questa pista per la porta: il club bianconero ha ben altri piani per l’estate! Ultime Juventus Next Gen, Brambilla dopo il pareggio contro il Forlì: «L’aspetto positivo è la reazione dei ragazzi. Il nostro obiettivo è molto chiaro» Pagelle Forlì Juventus Next Gen: Puczka una sentenza, Anghelè provvidenziale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Una selezione di notizie su Udinese Juve
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Udinese-Juventus 0-1, gol e highlights: la decide una rete di Bogazm§`y25T??2??r4u0018w??u001aQs?? Nu001d5t?r????KOU??^ {_?bT?-???H?5??@5?? ?u001b???SQ'?%???u001cp ?z??Q?u0003_&0?u0005??Y}yX?? ;??u0004?s?d???Y??Wg??u0004M????j???u0012????f-u0007???:E+0 ;??4? ?BTu00 ... sport.sky.it
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