Kalulu dopo Udinese Juve | Andiamo avanti Poi la felicità per la vittoria in Friuli – FOTO

Dopo la partita tra Udinese e Juventus, Kalulu ha condiviso sui social la sua soddisfazione per la vittoria. Ha scritto che bisogna continuare su questa strada e ha invitato i compagni a mantenere l’atteggiamento. La sua reazione è stata accompagnata da una foto della squadra, che mostra la gioia per il risultato ottenuto in Friuli.