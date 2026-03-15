Juventus Thuram è l’unica nota stonata | le condizioni del francese

Durante la partita tra Juventus e Udinese, Thuram, centrocampista francese, è stato sostituito a causa di un problema fisico. La Juventus ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva in campionato, salendo temporaneamente al quarto posto in classifica, superando Como e Roma. Thuram, che è anche figlio d’arte, ha rappresentato l’unica nota negativa nel risultato della squadra.

Il centrocampista e figlio d’arte costretto alla sostituzione nel match vinto dalla squadra di Spalletti contro l’Udinese Seconda vittoria consecutiva per la Juventus in campionato, che permette ai bianconeri di sorpassare virtualmente Como e Roma al quarto posto in classifica. Khephren Thuram, centrocampista della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it Luciano Spalletti nel pomeriggio si metterà comodo sul divano per guardare in Tv lo scontro diretto del ‘Sinigaglia’ tra le due rivali per la corsa Champions, all’indomani del successo per 1-0 sul campo dell’ Udinese firmato dalla coppia Boga-Yildiz. L’unica nota stonata della trasferta friulana per l’allenatore della ‘Vecchia Signora’ è l’infortunio di Khephren Thuram, costretto ad alzare bandiera bianca a inizio ripresa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, Thuram è l’unica nota stonata: le condizioni del francese Articoli correlati Juventus, infortunio Thuram: le condizioni del centrocampista francese dopo lo stop contro l’Udinese. UltimissimeJuventus, infortunio Thuram: quali sono le condizioni del centrocampista francese dopo quanto successo contro l’Udinese. Infortunio Thuram, come sta il francese? Le condizioni del giocatore della Juventus e i possibili tempi di recuperodi Marco BaridonInfortunio Thuram, il francese ha lasciato il campo contro l’Udinese per un problema alla caviglia. Approfondimenti e contenuti su Juventus Thuram è l'unica nota stonata... Temi più discussi: Juve, fastidio alla caviglia per Thuram contro l'Udinese: lascia il campo zoppicante; Thuram, ora o mai più: prova da big contro la Dea per tenersi l'Inter, la Juve alla finestra; Ferrara: Juve e abbraccio Spalletti-Thuram-squadra, cosa significa. Poi su David: Deve cambiare...; Festa Juve per Spalletti: le sue parole con Yildiz, Thuram e Boga Streaming | DAZN IT. Infortunio Thuram, quanto starà fuori il calciatore della Juventus? Colpo alla cavigliaL'infortunio di Khephren Thuram lo porterà a stare fuori meno di quanto si potesse pensare, cosa filtra dalla Juventus. juvelive.it Juventus, infortunio Thuram: la prima diagnosi e quando gli esamiInfortunio Thuram - Arrivano novità in casa Juventus sulle condizioni di Thuram: ecco la prima diagnosi e quando verrà controllato con esami ... fantamaster.it Le pagelle di #Forlì #Juventus #NextGen Spiccano Anghelé e Puczka I GIUDIZI COMPLETI NEL PRIMO COMMENTO facebook Serie C | Un punto a testa tra Forlì e Juventus Next Gen in terra romagnola Il racconto juve.it/Forli-NextGen x.com