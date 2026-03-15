Juventus | si prolunga un’assenza pesante
La Juventus sta affrontando un momento di difficoltà a causa di un infortunio che ha tenuto fuori un giocatore chiave nelle ultime settimane. La squadra cerca di mantenere la posizione in classifica, anche se questa assenza pesa sulle strategie dell’allenatore. La situazione si protrae oltre le previsioni iniziali, complicando gli obiettivi stagionali del club.
La Juventus continua a navigare con pragmatismo nella corsa al quarto posto, ma deve fare i conti con un’assenza pesante che si prolunga più del previsto. Dusan Vlahovi?, il centravanti serbo fermo da fine novembre 2025 per una lesione di alto grado alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore sinistro (infortunio occorso nella L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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