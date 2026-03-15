Juventus Sassuolo Under 17 LIVE | le formazioni ufficiali Grauso punta su Corigliano e Santa Maria alle spalle di Przytarski

La partita tra Juventus e Sassuolo Under 17 si gioca nella ventiduesima giornata del campionato 202526. La formazione della Juventus schiera Corigliano e Santa Maria alle spalle di Przytarski, secondo le formazioni ufficiali diffuse. La cronaca in tempo reale comprende aggiornamenti su moviola, risultato e dettagli del match, con sintesi e tabellino inclusi.

di Fabio Zaccaria Juventus Sassuolo Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventiduesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo il pari in trasferta col Cesena, la Juventus Under 17 ospita il Sassuolo all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la ventiduesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Sassuolo Under 17: 0-0 sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 15:00 Migliore in campo Juve:. Juventus Sassuolo Under 17: 0-0 risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 17: in attesa delle formazioni ufficiali Sassuolo Under 17: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi: . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Sassuolo Under 17 LIVE: le formazioni ufficiali. Grauso punta su Corigliano e Santa Maria alle spalle di Przytarski Articoli correlati Leggi anche: Juventus Carrarese Under 17 1-1 LIVE: si riparte, un cambio per Grauso. Przytarski lascia il posto a Corigliano Juventus Carrarese Under 17 LIVE: le scelte di Grauso. Przytarski dal primo minuto, Jakab fra i pali e Demichelis dietroCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Aggiornamenti e notizie su Juventus Sassuolo Under Temi più discussi: Tabellino partita Sassuolo vs Juventus; Giovanili | Il programma del settore giovanile neroverde; Giovanili | L’Under 17 ferma la capolista Juventus a Martorano; La corsa alla vetta della Primavera 1 entra nel vivo: Juve-Milan rinviata, occasione per Sassuolo e Roma. Elimoghale espulso in Sassuolo-Juventus Primavera: rosso per il gioiello bianconero, cosa è successoIl talentuoso classe 2009 di proprietà della Juventus è stato espulso nel finale di partita: già ammonito, il numero 27 è andato giù al limite dopo un intervento di Vezzosi che però non l'aveva toccat ... msn.com La Juventus su X: Turno infrasettimanale per l'Under 20La Juventus, tramite il proprio account X, ricorda ai tifosi bianconeri l'appuntamento con il match, valevole per la 28 esima giornata di campionato Primavera, che l'Under 20 ... tuttojuve.com U20 | Sassuolo-Juventus | Le parole di Mister Padoin Il commento di Mister Padoin al termine del match contro il Sassuolo Under 20, valido per la 28ª giornata del Primavera 1. LE PAROLE DI SIMONE PADOIN «La partita, secondo me, ha avuto due volti: abbi facebook