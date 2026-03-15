Juventus Sassuolo Under 17 1-0 LIVE | Osakue spreca da due passi!

Nella partita tra Juventus e Sassuolo Under 17, conclusa con un risultato di 1-0, Osakue ha avuto un'occasione davanti alla porta ma ha fallito da pochi metri. La sfida si è disputata durante la ventiduesima giornata del campionato 202526. La cronaca live e il tabellino sono disponibili per seguire l'andamento dell'incontro.

di Fabio Zaccaria Juventus Sassuolo Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventiduesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo il pari in trasferta col Cesena, la Juventus Under 17 ospita il Sassuolo all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la ventiduesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Sassuolo Under 17: 1-0 sintesi e moviola. 44? OCCASIONE OSAKUE- Cross fantastico di Brancato che trova liberissimo Osakue. Il centrale tenta un’acrobazia ma mette fuori da due passi. Occasione malamente sprecata 38? PRZYTARSKI VICINO AL RADDOPPIO-... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Sassuolo Under 17 1-0 LIVE: Osakue spreca da due passi! Articoli correlati Juve Como 0-1 LIVE: Openda spreca da due passi!Calciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Juve Como 0-2 LIVE: palo di Koopmeiners su punizione! Poi David spreca da due passiCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Tutto quello che riguarda Juventus Sassuolo Under Temi più discussi: Tabellino partita Sassuolo vs Juventus; Giovanili | Il programma del settore giovanile neroverde; Giovanili | L’Under 17 ferma la capolista Juventus a Martorano; La corsa alla vetta della Primavera 1 entra nel vivo: Juve-Milan rinviata, occasione per Sassuolo e Roma. Elimoghale espulso in Sassuolo-Juventus Primavera: rosso per il gioiello bianconero, cosa è successoIl talentuoso classe 2009 di proprietà della Juventus è stato espulso nel finale di partita: già ammonito, il numero 27 è andato giù al limite dopo un intervento di Vezzosi che però non l'aveva toccat ... msn.com La Juventus su X: Turno infrasettimanale per l'Under 20La Juventus, tramite il proprio account X, ricorda ai tifosi bianconeri l'appuntamento con il match, valevole per la 28 esima giornata di campionato Primavera, che l'Under 20 ... tuttojuve.com La #JUVENTUS #UNDER17 ospita il #Sassuolo Segui qui il live del match facebook