Juventus Sassuolo Under 17 0-0 LIVE | che rischio di Demichelis!

Nella partita tra Juventus e Sassuolo Under 17, terminata 0-0, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare. L’incontro si è disputato nella ventiduesima giornata del campionato 202526. Durante il match, Demichelis ha rischiato di essere espulso, mentre la cronaca si è concentrata sulle azioni e sulle occasioni create da entrambe le squadre. La sintesi, la moviola e il tabellino sono disponibili per approfondire i dettagli dell'incontro.

di Fabio Zaccaria Juventus Sassuolo Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventiduesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo il pari in trasferta col Cesena, la Juventus Under 17 ospita il Sassuolo all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la ventiduesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Sassuolo Under 17: 0-0 sintesi e moviola. 13? CHANCE SASSUOLO- Ancora una volta la difesa bianconera si fa cogliere di sorpresa, un tocco di troppo in area permette a Giaretta di agguantare il pallone 9? RISCHIO JUVE- Demichelis appoggia male per Giaretta, Boateng ne approfitta e anticipa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Sassuolo Under 17 0-0 LIVE: che rischio di Demichelis! Articoli correlati Juventus Carrarese Under 17 LIVE: le scelte di Grauso. Przytarski dal primo minuto, Jakab fra i pali e Demichelis dietroCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Juventus Sassuolo Under 17 0-0 LIVE: prima chance nei piedi di Banchio!di Fabio ZaccariaJuventus Sassuolo Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventiduesima giornata di... Contenuti utili per approfondire Juventus Sassuolo Under Temi più discussi: Tabellino partita Sassuolo vs Juventus; Giovanili | Il programma del settore giovanile neroverde; Giovanili | L’Under 17 ferma la capolista Juventus a Martorano; La corsa alla vetta della Primavera 1 entra nel vivo: Juve-Milan rinviata, occasione per Sassuolo e Roma. Elimoghale espulso in Sassuolo-Juventus Primavera: rosso per il gioiello bianconero, cosa è successoIl talentuoso classe 2009 di proprietà della Juventus è stato espulso nel finale di partita: già ammonito, il numero 27 è andato giù al limite dopo un intervento di Vezzosi che però non l'aveva toccat ... msn.com La Juventus su X: Turno infrasettimanale per l'Under 20La Juventus, tramite il proprio account X, ricorda ai tifosi bianconeri l'appuntamento con il match, valevole per la 28 esima giornata di campionato Primavera, che l'Under 20 ... tuttojuve.com La #JUVENTUS #UNDER17 ospita il #Sassuolo Segui qui il live del match facebook