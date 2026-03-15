Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il portiere Alisson ha firmato un rinnovo contrattuale con il Liverpool, prolungando il suo accordo fino a giugno 2027. La nuova firma si è concretizzata attivando l’opzione presente nel contratto precedente. La Juventus, invece, ha visto sfumare l’obiettivo di portare il portiere brasiliano in squadra.

Romano “Contratto rinnovato per Allison” Come riportato da Fabrizio Romano, il contratto di Alisson con il Liverpool è stato esteso fino a giugno 2027 attivando l’opzione inclusa nell’accordo attuale. Sfuma così uno dei principali obiettivi estivi che la Juventus si era posta per la porta. Il brasilano aveva il contrato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Romano “Allison ha rinnovato, obbiettivo sfumato”

Articoli correlati

Juventus, Romano “La Juventus ha un obbiettivo: Sandro Tonali”Romano sulla trattativa per Tonali Fabrizio Romano, sul suo canale YT, ha parlato della situazione relativa alla trattativa della Juventus per Sandro...

Mainoo-Napoli, il colpo sfumato: Romano svela i retroscenaIl grande rimpianto del mercato invernale del Napoli porta il nome di Kobbie Mainoo.

A questa Juventus mancano i campioniMomento negativo per i bianconeri

Approfondimenti e contenuti su Juventus Romano Allison ha rinnovato...

Argomenti discussi: Juventus il punto sul mercato portieri e il post-Di Gregorio.

Romano: Il Liverpool ha attivato la clausola di rinnovo fino al 2027 per AlissonNegli ultimi giorni, alla Juventus è stato accostosf il nome di Alisson come possibile sostituto di Di Gregorio. Ma il Liverpool ha deciso di Terni stretto il portiere brasiliano attiacnado ... tuttojuve.com

Romano: Per la Juventus si è fatto il nome di Alisson, ma l’intenzione del portiere è…Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Alisson il cui nome è stato accostato alla Juventus: Quello che mi risulta anche a proposito di un nome che ... tuttojuve.com