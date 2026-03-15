Juventus infortunio Thuram | le condizioni del centrocampista francese dopo lo stop contro l’Udinese Ultimissime

Dopo l’infortunio subito contro l’Udinese, il centrocampista francese della Juventus è stato sottoposto a controlli medici per valutare le sue condizioni. La squadra ha comunicato che le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni. La Juventus non ha ancora reso pubbliche ulteriori dettagli sulle conseguenze dell’infortunio o sui tempi di recupero previsti.

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