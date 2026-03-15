Juventus | Boga colpo a sorpresa

La Juventus ha messo a segno un acquisto inaspettato per la stagione 20252026 con l'arrivo di Jeremie Boga. Il calciatore, noto per le sue qualità offensive, si è unito alla squadra in modo improvviso e ha già attirato l'attenzione tra i tifosi. L'operazione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta una novità nel mercato estivo della società.

Jeremie Boga sta diventando il vero colpo a sorpresa della Juventus nella stagione 20252026. Arrivato in prestito dal Nizza a febbraio 2026 con un’operazione low-cost (pochi milioni rispetto ai grandi investimenti estivi), l’ivoriano classe 1997 ha ribaltato le aspettative e si è imposto come uno dei migliori acquisti bianconeri dell’anno. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Boga, colpo a sorpresa Articoli correlati Leggi anche: Juventus, colpo a sorpresa: Boga arriva in prestito dal Nizza Juventus: Boga, sorpresa positivaLa Juventus ha trovato in Jérémie Boga una sorpresa positiva nel mercato di gennaio 2026: l’esterno ivoriano (classe 1997), arrivato in prestito... JUVE, COLPO A SORPRESA: TORNA BOGA! È IL VICE YILDIZ Tutti gli aggiornamenti su Juventus Boga colpo a sorpresa Temi più discussi: Serie A | Udinese-Juventus | La partita; Boga una grande intuizione della Juventus: sta diventando un fattore per i bianconeri; Serie A: colpo da Signora a Udine, ora la Juve quarta aspetta Como-Roma; Colpo da Signora in Friuli, Spalletti boccia le punte e si affida a Boga: per la Juve può essere l'allungo decisivo. Udinese-Juventus 0-1, gol e highlights: la decide una rete di BogaContinua il buon momento della squadra di Spalletti che vince, in una trasferta complicata a Udine, 1-0 e sale momentaneamente al quarto posto in classifica. Gara equilibrata, fisica e tattica nel pri ... sport.sky.it Serie A: colpo da Signora a Udine, ora la Juve quarta aspetta Como-RomaLa Juve batte l'Udinese. Rete decisiva di Boga per l'1-0, ma dominio assoluto con tante chance divorate. Ora la Signora quarta aspetta Como-Roma Colpo da Signora a Udine, ora la Juve quarta aspetta Co ... ansa.it Brooke #NortonCuffy continua a essere un nome seguito dalla #Juventus. x.com La #JUVENTUS #UNDER17 fa ancora un passo verso la vittoria del girone battendo di misura il #Sassuolo Basta un gol di Banchio ma gran merito alle parate di Giaretta I GIUDIZI COMPLETI NEL PRIMO COMMENTO facebook