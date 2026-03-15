La Juventus ha conquistato la sua seconda vittoria consecutiva in Serie A sotto la guida di Spalletti, che ha visto la squadra ottenere 11 successi su 20 partite disputate. La squadra si avvicina così a un rendimento stabile nel campionato, confermando un miglioramento nelle prestazioni rispetto alle gare precedenti. La serie di risultati positivi continua a segnare il percorso della formazione in questa stagione.

La Juventus ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva in Serie A, confermando un trend positivo sotto la guida di Spalletti. I dati aggiornati mostrano che da quando l’allenatore è al timone, sono trascorse venti giornate con 11 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. In questa specifica classifica post-arrivo, solo Inter e Milan hanno registrato risultati superiori. L’analisi statistica rivela che la squadra bianconera non si limita a vincere per caso, ma costruisce il gioco attraverso una gestione territoriale precisa. Il confronto diretto con le altre squadre del vertice evidenzia come i numeri possano raccontare una storia diversa dal semplice risultato finale, offrendo uno spaccato della qualità reale delle prestazioni sul campo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve e Spalletti: 11 vittorie su 20, la rimonta è reale

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