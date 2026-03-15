La Juventus ha battuto l’Udinese con un gol di Boga nel primo tempo, portandosi a casa i tre punti. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0.

La Juventus si è portata a casa i tre punti contro l’Udinese con una vittoria di misura, 1-0, siglata da Boga nel primo tempo. Il risultato mantiene la squadra torinese al quarto posto in Serie A, in attesa dell’esito del match tra Como e Roma per definire le posizioni finali nella corsa alla Champions League. Nonostante il dominio assoluto della Madama sul campo friulano, la partita è stata caratterizzata da una serie di occasioni sprecate che hanno tenuto vivo lo suspense fino all’ultimo minuto. L’analisi statistica rivela come la qualità tecnica dei bianconeri sia stata superiore, ma anche come la gestione delle chance abbia lasciato spazio a momenti di tensione non necessari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve 1-0: Boga decide, la corsa alla Champions è aperta

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