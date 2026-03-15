Jürgen Habermas è riconosciuto come uno dei più importanti filosofi e sociologi del XX e XXI secolo. La sua carriera si è concentrata sullo studio delle teorie della comunicazione e della democrazia. Ha scritto numerosi saggi e libri che hanno influenzato il dibattito intellettuale internazionale. La sua attività si è estesa anche alla partecipazione in vari dibattiti pubblici e accademici di rilievo mondiale.

Il ricordo del filosofo tedesco Formatosi in quell’ambito culturale, fu un critico molto attento del pensiero di Marx: alla centralità del lavoro aggiungeva il ruolo di diritto, comunicazione e interazione sociale Il ricordo del filosofo tedesco Formatosi in quell’ambito culturale, fu un critico molto attento del pensiero di Marx: alla centralità del lavoro aggiungeva il ruolo di diritto, comunicazione e interazione sociale Jürgen Habermas è stato uno dei più grandi pensatori del ventesimo e del ventunesimo secolo. La sua opera ha pochi eguali per vastità e profondità. Nella sua lunga vita di uomo e di studioso (era nato nel 1929 a Düsseldorf) Habermas ha attraversato diversi campi del sapere (dalla filosofia alla sociologia, dalla linguistica alla teoria politica) lasciando in ognuno di essi una traccia indelebile. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Jürgen Habermas, l’ultimo dei grandi

Articoli correlati

Addio a Jurgen Habermas, l’ultimo araldo di un’Europa che non c’è piùJurgen Habermas è morto a 96 anni a Stanberg, in Baviera, e con lui se ne va uno degli ultimi intellettuali pienamente europei, uno dei pensatori che...

Leggi anche: Addio al filosofo tedesco Jurgen Habermas, l’ultimo grande erede della scuola di Francoforte

Una raccolta di contenuti su J rgen Habermas l'ultimo dei grandi

Temi più discussi: Jürgen Habermas, addio all'ultimo grande difensore del progetto federale europeo; Addio Habermas, erede dei Lumi e profeta d’Europa; Berlino, è morto il filosofo tedesco Jürgen Habermas; Addio a Jürgen Habermas, il filososo tedesco della Scuola di Francoforte. Celebre il suo Storia e critica dell’opinione pubblica.

Addio a Jürgen Habermas, l’ultimo titano del pensiero occidentaleÈ morto all’età di 96 anni. Sino al termine della propria vita ha continuato a difendere il destino malfermo della democrazia liberal-costituzionale e, contro le più recenti tendenze, ne ha sempre aus ... editorialedomani.it

Habermas, il gigante del pensiero critico: voce dell’Europa unita e dell’impegno pubblicoRoma, 14 marzo 2026 – Con la scomparsa di Jürgen Habermas, avvenuta ieri a Starnberg, nel sud della Germania, a tre mesi dal compimento dei 97 anni, viene a mancare l’ultimo gigante del pensiero criti ... quotidiano.net

Il grande filosofo, esponente della Scuola di Francoforte, si è spento a 97 anni Leggi l'articolo #Habermas - facebook.com facebook

«Più Habermas che Verderami» x.com