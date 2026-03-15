Jonathan Milan vince l’ultima tappa alla Tirreno-Adriatico | Infernale Sanremo? Immagino di fare fatica…

Jonathan Milan ha conquistato l’ultima tappa della Tirreno-Adriatico 2026, arrivando primo al traguardo di San Benedetto del Tronto dopo una lunga volata. Dopo la vittoria, ha commentato che la tappa è stata “infernale” e ha aggiunto che al momento di Sanremo si aspetta di fare fatica. La gara si è conclusa con questa vittoria inaspettata.

Jonathan Milan ha vinto la settima e ultima tappa della Tirreno-Adriatico 2026, imponendosi sul traguardo di San Benedetto del Tronto al termine di una lunghissima volata. Il velocista friulano ha dovuto fare a meno del tradizionale trenino, visto che alcuni compagni (tra cui Simone Consonni) si era staccati, ma è stato bravissimo a uscire con grande anticipo e a tenere gli avversari alle spalle, imponendosi in maniera nitida per la terza volta consecutiva nella frazione che chiude la Corsa dei Due Mari. Dopo la delusione maturata quattro giorni fa per non essere riuscito a imporsi nella prima volata di gruppo di questo appuntamento di livello World Tour, l’alfiere della Lidl-Trek è riuscito a fare festa, conquistando la sesta affermazione stagionale (due all’AlUla Tour e tre all’UAE Tour) e la 30ma nella sua carriera da professionista. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jonathan Milan vince l’ultima tappa alla Tirreno-Adriatico: “Infernale. Sanremo? Immagino di fare fatica…” Articoli correlati LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan cerca un acutoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima e ultima tappa della... LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan vuole lo sprint finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima e ultima tappa della... Aggiornamenti e notizie su Jonathan Milan Temi più discussi: Tirreno Adriatico, Tobias Lund Andresen vince la terza tappa: Jonathan Milan sbaglia tutto, Del Toro ancora leader; Tirreno-Adriatico, 3^ tappa ad Andresen. Milan 7°; Tirreno-Adriatico, Andresen vince la terza tappa. Delude Jonathan Milan; Ciclismo, Filippo Ganna vince l'oro ai mondiali di Parigi nell'inseguimento e fa il nuovo primato del mondo. Il friulano Milan si deve... Jonathan Milan vince l’ultima tappa alla Tirreno-Adriatico: Infernale. Sanremo? Immagino di fare fatica…Jonathan Milan ha vinto la settima e ultima tappa della Tirreno-Adriatico 2026, imponendosi sul traguardo di San Benedetto del Tronto al termine di una ... oasport.it Tirreno-Adriatico, sull'ultima tappa la firma di Milan. La corsa a Del ToroIl friulano della Lidl-Trek vince in volata su Magnier e Philipsen ... msn.com JONATHAN MILAN IS THE KING OF SAN BENEDETTO DEL TRONTO #TirrenoAdriatico @CA_Ita x.com A stellar lead-out from his team, and then from a contender, as Jonathan Milan comes up short, and sees a Danish rocket fly past him Relive the Continental Last KM La sua squadra lo lancia alla perfezione, il favorito Milan parte troppo lungo, e poi ci facebook