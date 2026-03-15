Domenica 15 marzo 2026 si è svolta la gara ad Arlington, dove Jack Jeffers ha concluso primo senza subire alcuna sfida, mantenendo la leadership fino alla bandiera a scacchi. Nello stesso evento, Frankie Mossman ha conquistato il primo posto nella classifica generale del campionato USF Pro 2000, grazie alla sua posizione finale nella corsa.

Sul tracciato di Arlington, domenica 15 marzo 2026, Jack Jeffers ha imposto la sua autorità con una vittoria senza scosse dalla bandiera a quella finale, mentre Frankie Mossman si è assicurato il comando della classifica generale del campionato USF Pro 2000. La gara, segnata da due interruzioni per incidenti e penalità severe, ha il pilota dell’Exclusive gestire sapientemente gli ultimi due giri sotto bandiera gialla per mantenere un margine di poco meno di un secondo su Andres Cardenas. L’atmosfera nel paddock era elettrica dopo il caos iniziale: Logan Adams e Joey Brienza hanno dovuto abbandonare la corsa a causa di uno scontro al primo giro che ha bloccato parte della pista in una sezione stretta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jeffers trionfa ad Arlington: Mossman guida la Pro 2000

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