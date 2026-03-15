Jeffers si schianta | Escorpioni vince a 0,77s di distacco

Nell’apertura della stagione USF Pro 2000 sul circuito di Arlington, Leonardo Escorpioni ha vinto con un distacco di 0,77 secondi su Jack Jeffers, che si è schiantato durante la gara. La vittoria è arrivata grazie al cedimento improvviso del leader, senza che Escorpioni si dimostrasse nettamente superiore in velocità. La gara si è conclusa dopo il crash di Jeffers, lasciando il podio a Escorpioni.

La vittoria di Leonardo Escorpioni nell’apertura della stagione USF Pro 2000 sul nuovo circuito cittadino di Arlington è stata determinata non da una superiorità assoluta in velocità pura, ma dal collasso improvviso del leader Jack Jeffers. Con un margine di vantaggio iniziale di appena 0,7706 secondi, il pilota ha ereditato la prima posizione a soli due giri dalla fine dopo che l’avversario ha subito uno scontro con le barriere. L’evento si è svolto domenica 15 marzo 2026, su un tracciato urbano che ha messo alla prova la precisione dei piloti e l’affidabilità delle vetture in condizioni di gara ad alta intensità. La gara è stata accorciata... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jeffers si schianta: Escorpioni vince a 0,77s di distacco Articoli correlati Jeffers domina: +0.421s su Escorpioni, pole a ArlingtonSulle strade di Arlington, nel cuore del weekend d’apertura della stagione 2026 della USF Pro 2000, Jack Jeffers ha stabilito il nuovo standard di... Si schianta con la Ferrari Vince Zampella, leggendario creatore di Call of duty: il video dell’incidenteIl mondo dei videogiochi perde una delle sue figure più influenti con la prematura morte di Vince Zampella, co-creatore della storica serie Call of...