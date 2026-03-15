Jeans Department 5 ‘Bowl’ | Denim pesante e taglio cropped

Jeans Department 5 ‘Bowl’ presenta un modello in denim pesante con un taglio cropped. Il capo si distingue per il tessuto robusto e la vestibilità corta, pensata per un look casual e pratico. La collezione si focalizza su capi di jeans con dettagli che valorizzano lo stile urbano e contemporaneo. La proposta si rivolge a chi cerca un pantalone resistente e di tendenza.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. 13 14 oz di peso: la robustezza del denim ‘Bowl’. La caratteristica tecnica più rilevante di questo capo è il peso specifico del tessuto, quantificato in 13 14 once. Nel mondo del denim, questa specifica indica un materiale sostanzioso che offre una resistenza strutturale superiore rispetto ai tessuti leggeri standard. L’assenza di fibre elastiche conferma che si tratta di cotone puro, una scelta che privilegia la durata nel tempo a scapito della flessibilità immediata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jeans Department 5 ‘Bowl’: Denim pesante e taglio cropped Articoli correlati Leggi anche: Jeans Department 5 ‘Musso’: Denim scuro, vestibilità e cura Leggi anche: Jeans Drake Department 5: Denim slim-fit, vestibilità e cura