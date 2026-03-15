Jazz a Camogli | Ines Aliprandi ridefinisce suono e parola

Domenica 15 marzo 2026, alle 18:04, il Sociale di Camogli ospita un evento dedicato al jazz. Ines Aliprandi sarà protagonista di una performance che unisce musica e parola, creando un momento speciale per gli amanti del genere. L’appuntamento si svolge in un ambiente che accoglie pubblico e artisti, offrendo un’occasione per ascoltare un'esibizione che sfida i tradizionali confini tra suono e linguaggio.

Domenica 15 marzo 2026 alle ore 18:04, il Sociale di Camogli ospita un evento che ridefinisce i confini tra suono e parola. La formula dell’aperitivo con jazz si conferma uno strumento efficace per riattivare la vita sociale del territorio ligure. L’incontro porta il titolo Inez project – Prima practica, una scelta lessicale che ribalta la gerarchia tradizionale tra musica e testo. Al centro della scena c’è Ines Aliprandi, musicista imperiese che unisce una formazione classica a una passione radicata per l’improvvisazione jazzistica. Il gruppo al suo fianco è composto da Maurizio Ditozzi ai sassofoni, Lorenzo Hernhut Girola alla chitarra, Simone Giuffra alla batteria e Alberto Miccichè al basso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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