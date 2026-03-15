Jannik Sinner ha raggiunto la sua prima finale a Indian Wells, un Masters 1000 che aveva dovuto saltare l’anno scorso a causa di uno stop. Dopo aver ottenuto un risultato importante, il tennista italiano ha commentato che la performance è stata ottima e che questa finale rappresenta un traguardo significativo nella sua carriera.

Jannik Sinner è contento: per la prima volta va in finale a Indian Wells, in un Masters 1000 che l’anno scorso aveva dovuto saltare a causa dello stop impostogli. Per il numero 2 del mondo una giornata importante nella carriera, anche se poi ormai era un fatto non più di se, ma di quando avrebbe raggiunto l’ultimo atto in terra californiana. Così Jannik nell’immediato dopopartita nell’intervista sul campo: “ Grande risultato. Prima volta in finale qui, per me è importante, era la terza semifinale. Sono contento. E’ il torneo che ho mancato l’anno scorso. La prossima partita sarà dura, ma sono contento di aver fatto meglio questo torneo nella settimana, la cosa più importante è questa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner: “Grande risultato, la performance è stata ottima. Per me è importante la prima finale qui”

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