Jannik Sinner dipende da come mi sento | allarme prima della finale a Indian Wells?

Jannik Sinner si prepara alla sua prima finale al Master 1000 di Indian Wells dopo aver eliminato Alexander Zverev in due set. Il tennista italiano si è mostrato deciso e concentrato durante tutta la partita, dichiarando che il suo rendimento dipende molto da come si sente in quel momento. La finale sarà disputata tra lui e un avversario ancora da determinare.

Un Jannik Sinner tostissimo, concreto, inarrestabile liquida Alexander Zverev in due set e conquista per la prima volta in carriera la finale al Master 1000 di Indian Wells. Nella finalissima incrocerà le racchette con Daniil Medvedev, il quale ha battuto a sorpresa Carlos Alcaraz. Il ragazzo di San Candido porta a casa una semifinale di grande spessore e si regala l'atto conclusivo del torneo, confermando l'eccellente stato di forma dopo un avvio di stagione con qualche tormento. Dopo la semifinale raggiunta agli Australian Open e i quarti di finale di Doha, Sinner compie un altro passo in avanti e centra un risultato mai ottenuto prima nel deserto californiano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Jannik Sinner si divora Zverev in 2 set (6-2, 6-4) e vola alla sua prima finale a Indian WellsJannik Sinner si prende per la prima volta la finale di Indian Wells, battendo Zverev in due set: 6-2, 6-4.

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TENNIS | Daniil Medvedev ha interrotto l'inizio perfetto di Carlos Alcaraz nel 2026, sconfiggendo a sorpresa il numero uno del mondo con il punteggio di 6-3, 7-6 (7/3), conquistando così la finale di Indian Wells contro Jannik Sinner. #ANSA x.com