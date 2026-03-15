L'ex difensore della Juventus ha commentato il caso Bastoni, esprimendo la speranza che possa cancellare l'episodio Ronaldo del 1998. Ha aggiunto che, al suo posto, avrebbe agito in modo simile. Le sue parole, che faranno discutere, sono state riportate da una testata di informazione sportiva. La dichiarazione arriva in un momento di attenzione intorno alla vicenda.

Inter News 24 Iuliano, ex difensore della Juve, è tornato ad analizzare il caso Bastoni con parole che faranno sicuramente discutere. Durante un intervento ai microfoni di StileTV, l’ex difensore bianconero Mark Iuliano ha analizzato l’episodio contestato che ha coinvolto Alessandro Bastoni durante il derby d’Italia contro la Juventus. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Il commento arriva in un momento di forte tensione per l’ Inter di Cristian Chivu, reduce dalle polemiche arbitrali della sfida contro l’Atalanta che ha lasciato i nerazzurri a quota 68 punti. PAROLE – « Se l’episodio Bastoni-Kalulu cancella Ronaldo-Iuliano? Ma speriamo, ma speriamo (ride, ndr). 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Iuliano e il caso Bastoni: «Ho la speranza che possa cancellare l’episodio Ronaldo del ’98. Al posto suo avrei agito così»

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