Nel fine settimana si è tenuto al Magika Disco Club di Bagnolo Cremasco un evento di wrestling organizzato da Bestya Wrestling, intitolato

Nuovo appuntamento con l’editoriale dedicato alla scena italiana, con il Report di Bestya Wrestling “Moné Mayhem”, andato in scena la scorsa Domenica al Magika Disco Club di Bagnolo Cremasco (CR). Magika praticamente Sold Out per il primo Show 2026 targato Bestya Wrestling, il brand creato da Alessandro Maria Bosio, complice anche l’ultra atteso Main Event della serata, che vede tornare in Italia Mercedes Moné, chiamata a difendere il Bestya Women’s Championship per la seconda volta contro Swan, ma anche il resto della card è molto interessante. È proprio Bosio a fare gli onori di casa, ricordando che è l’ 8 Marzo, Giornata Internazionale della Donna e che è onorato che proprio in questa giornata il Magika è pieno per onorare un Main Event tutto al femminile. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Italian Uppercut #220 – Bestya Wrestling “Moné Mayhem” Report

Articoli correlati

Bestya Wrestling: Mercedes Moné tornerà in Italia l’ otto MarzoMercedes Moné tornerà in Italia l’otto marzo 2026 e difenderà il Bestya Womens Championship nel main event dello show che si terrà a Bagnolo Cremasco...

Italian Uppercut #216 – RWA New Era ReportPrimo appuntamento del 2026 con l’editoriale dedicato alla scena italiana, con la prima parte del Report di RWA New Era, andato in scena Domenica 11...