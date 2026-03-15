La nazionale italiana di baseball, sotto la guida di Francisco Cervelli, si prepara per affrontare il Venezuela in una semifinale del World Baseball Classic 2026 che si terrà martedì 17 marzo a Miami. La partita rappresenta il passo finale verso la finale del torneo, con le due squadre pronte a sfidarsi sul campo per avanzare.

La nazionale italiana di baseball, guidata da Francisco Cervelli, si appresta a sfidare il Venezuela in una semifinale del World Baseball Classic 2026 che si disputerà martedì 17 marzo. L’incontro, previsto per la notte tra martedì 16 e mercoledì 17 con inizio alle ore 1:00 italiane, sarà trasmesso su Rai (canale ancora da definire) e Max canale 206, oltre che tramite piattaforme streaming come RaiPlay, SkyGo e Now. Questa sfida rappresenta l’apice di un percorso straordinario iniziato nella Pool B, dove gli azzurri hanno collezionato quattro vittorie consecutive battendo Stati Uniti, Messico e Porto Rico. Superando la barriera storica dei quarti di finale, spesso definiti le colonne d’Ercole per la squadra, l’Italia ha ottenuto un risultato che difficilmente potrà essere ripetuto nel breve termine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia-Venezuela: l’ora della semifinale a Miami

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