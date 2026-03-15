Italia-Spagna stasera in tv Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 | orario programma streaming

Stasera alle 22:00 italiane si gioca Italia-Spagna a San Juan, Porto Rico, nell'ambito delle qualificazioni ai Mondiali di basket femminile 2026. È il quarto impegno delle azzurre nel girone B e si svolge in diretta streaming. La partita vede opposte la squadra italiana e quella spagnola, entrambe pronte a scendere in campo per la qualificazione.

Quarto impegno per l’Italbasket femminile nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026, con le azzurre che oggi domenica 12 marzo affrontano alle 22:00 ora italiana a San Juan (Porto Rico) la Spagna per il girone B. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SPAGNA DI BASKET FEMMINILE DALLE 22.00 Le ragazze del CT Andrea Capobianco hanno ottenuto due vittorie consecutive nelle prime due partite rispettivamente contro Porto Rico (78-41) e Nuova Zelanda (84-51), con Cecilia Zandalasini e Costanza Verona in grande spolvero al pari di Lorela Cubaj. Pass per la rassegna iridata – che sarebbe storico, a 32 anni di distanza dall’ultima volta – vicinissimo per la rappresentativa del Belpaese, che chiuderà il pre-mondiale martedì sera contro il Senegal. 🔗 Leggi su Oasport.it

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