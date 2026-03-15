Italia maltempo scatenato | domani scuole chiuse | ecco dove

Domani, lunedì 16 marzo 2026, le scuole saranno chiuse in alcune regioni del Sud Italia a causa di un’intensa ondata di maltempo che interessa principalmente il settore meridionale del paese. La perturbazione ha portato piogge abbondanti e venti forti, con conseguente sospensione delle attività scolastiche in diverse zone. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità locali.

La giornata di domani, lunedì 16 marzo 2026, si prospetta particolarmente critica per il settore meridionale della nostra penisola a causa di una forte ondata di maltempo. Il bollettino emesso dalla Protezione Civile ha confermato uno scenario di spiccata instabilità meteorologica che ha spinto le autorità locali ad adottare misure precauzionali drastiche per garantire la sicurezza della popolazione. La decisione più rilevante riguarda la sospensione delle attività didattiche in numerosi centri urbani, una scelta dettata dalla necessità di limitare gli spostamenti e prevenire potenziali situazioni di pericolo legate a fenomeni naturali estremi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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