Una nuova maglia di Issey Miyake, denominata “Campagne”, è disponibile al prezzo di 44 euro. La maglia presenta uno stile asimmetrico, caratteristica distintiva del design del brand. L’articolo include un avviso di trasparenza riguardante l’utilizzo di link di affiliazione, che potrebbe generare commissioni per eventuali acquisti senza costi aggiuntivi per i clienti.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il design ‘Campagne’: frange e asimmetria per un look non convenzionale. L’identità visiva del capo. La maglia Issey Miyake ‘Campagne’ si distingue immediatamente per il suo approccio radicale alla forma. Il modello presenta un girocollo classico che funge da base neutra, permettendo al resto della silhouette di emergere con forza. Issey Miyake Maglia 'Campagne' L’elemento più caratteristico è l’asimmetria strutturale creata dai pannelli verticali che definiscono la sagoma del capo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Issey Miyake Maglia ‘Campagne’: stile asimmetrico a 44€

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Tutto quello che riguarda Issey Miyake Maglia

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