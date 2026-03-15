Israele ha annunciato che la guerra durerà almeno altre tre settimane. I pasdaran iraniani hanno dichiarato che uccideranno il premier israeliano. Nel frattempo, una base militare italiana in Kuwait è stata colpita. La regione del Medio Oriente si trova coinvolta in un conflitto che si espande, con nuovi scontri che coinvolgono Iran, Stati Uniti e Israele.

La guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele continua ad allargarsi mentre nuovi fronti si accendono in tutto il Medio Oriente. Nella notte forti esplosioni a Teheran e allarmi aerei in Israele, mentre i Pasdaran rivendicano attacchi contro obiettivi israeliani e basi americane in Iraq e Kuwait. Il presidente americano Donald Trump annuncia l’impegno di diversi Paesi per garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz e ribadisce che le sanzioni alla Russia torneranno una volta conclusa la crisi energetica provocata dal conflitto. Intanto cresce la tensione regionale: droni e missili intercettati su Arabia Saudita e Giordania, mentre in Libano nuovi raid israeliani provocano vittime civili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Israele prevede almeno altre tre settimane di guerra”. I pasdaran: “Uccideremo Netanyahu”. Colpita base italiana in Kuwait

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