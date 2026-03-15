Irpinia | 1.317 amministratori eleggono il consiglio
Domenica 15 marzo 2026 in Irpinia si svolge l’elezione del consiglio provinciale, coinvolgendo 1.317 amministratori locali. Questi sono chiamati a votare per eleggere i dodici membri del nuovo Consiglio provinciale. La giornata segna un momento importante nel processo di rinnovamento amministrativo nella regione. Le operazioni di voto si svolgono in diverse sedi sparse sul territorio.
Domenica 15 marzo 2026 segna un punto di svolta per la governance dell’Irpinia, con 1.317 amministratori locali chiamati a scegliere i dodici membri del Consiglio provinciale. La consultazione si svolge dalle 8 alle 20 ore tra il seggio centrale e la sottosezione di Palazzo Caracciolo, in una competizione che vede cinque liste contrapposte. L’assenza del Comune di Avellino, attualmente commissariato, riduce drasticamente il peso demografico del capoluogo nel processo elettorale, alterando l’equilibrio della rappresentanza. Questo meccanismo di voto ponderato, introdotto dalla riforma Delrio del 2014, assegna valori diversi ai voti in base alla popolazione dei comuni, privilegiando i centri più grandi ma escludendo quelli sotto gestione commissariale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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