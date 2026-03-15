Iran Tajani | Valutiamo il taglio delle accise compensato dall’aumento dell’Iva

Il ministro degli Esteri ha annunciato che l’Italia sta considerando un possibile taglio delle accise, compensato dall’aumento dell’IVA, per far fronte alle conseguenze economiche del conflitto nel Golfo. Ha inoltre sottolineato l’importanza di valutare attentamente gli interventi necessari per limitare l’impatto sui cittadini italiani, con particolare attenzione alle ripercussioni nel mare di Hormuz.

“Per quanto riguarda gli aspetti economici del conflitto nel Golfo io credo che si debba valutare attentamente come intervenire per impedire che i danni prodotti soprattutto a Hormuz ricadano sui cittadini italiani. Dobbiamo valutare come intervenire sulle accise e mi pare che ci sia un dibattito aperto per far sì che il costo dell’energia sia contenuto. Ci può essere un taglio delle accise compensato dall’ aumento dell’Iva perché aumentano i prezzi. Potrebbe essere un’idea sulla quale ragionare. Stiamo lavorando per trovare risposte concrete ai cittadini che non meritano di pagare per colpe che non hanno”. Sono le parole del ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani a margine dell’evento “Tg2 – 50 anni di notizie”, al Maxxi di Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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