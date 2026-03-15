Iran petrolio ‘ostaggio’ dello Stretto di Hormuz | ecco perché il piano B non c’è

L'Iran ha dichiarato che il petrolio presente nello Stretto di Hormuz rappresenta un elemento di ostaggio, evidenziando come la posizione geografica, le tensioni politiche e le infrastrutture limitate abbiano reso difficile trovare un piano alternativo al momento. La questione si concentra sulla gestione delle rotte marittime in una zona cruciale per il traffico energetico globale.

(Adnkronos) – La geografia, le rivalità politiche ed i limiti delle infrastrutture hanno lasciato i Paesi del Golfo senza una reale alternativa allo Stretto di Hormuz, il passaggio strategico da cui transita gran parte del petrolio e del gas della regione e che la guerra in Medio Oriente ha di fatto quasi bloccato. E' quanto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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