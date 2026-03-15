Iran Pasdaran | Daremo la caccia a Netanyahu e lo uccideremo – La diretta

Nel sedicesimo giorno di conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran, le tensioni si intensificano con nuove minacce provenienti dalle Guardie Rivoluzionarie iraniane. I Pasdaran hanno dichiarato che daranno la caccia al premier israeliano e che intendono ucciderlo, mentre il confronto tra le parti continua aerea e marittima. La situazione rimane altamente volatile e senza segnali di de-escalation.

Sedicesimo giorno di guerra tra Israele, Stati Uniti e Iran. Prosegue il conflitto e lo scambio di minacce tra Tel Aviv, Washington e Teheran con i Pasdaran, ovvero le Guardie Rivoluzionarie, che avvertono il premier israeliano Benjamin Netanyahu: “Gli daremo la caccia e lo uccideremo”. Intanto Donald Trump non si ferma e chiede l’intervento nello Stretto di Hormuz delle navi da guerra di Cina, Francia, Giappone, Corea del Sud e Regno Unito. L’invito del presidente statunitense è arrivato in seguito all’attacco Usa contro l’isola di Kharg, nel Golfo Persico. Le autorità della provincia iraniana dell’Azerbaigian Occidentale hanno arrestato a Urmia 20 persone accusate di collaborare con Israele. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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