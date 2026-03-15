Il capo della commissione Sicurezza nazionale del Parlamento iraniano ha dichiarato che l’Iran considera l’Ucraina un obiettivo legittimo. Questa affermazione segue le accuse di Teheran di aver ricevuto supporto con droni da parte dell’Ucraina e dell’Israele. La dichiarazione è stata resa pubblica in un contesto di tensione tra Iran e Ucraina.

Il capo della commissione Sicurezza nazionale del Parlamento iraniano, Ebrahim Aziz, ha dichiarato che l’Ucraina è diventata un obiettivo legittimo per Teheran a causa del presunto supporto con droni fornito al regime israeliano. Questa affermazione, pubblicata su X, cita l’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite come giustificazione per considerare l’intero territorio ucraino vulnerabile agli attacchi. Mentre le fonti indicano che Volodymyr Zelensky ha confermato l’invio di droni intercettori e esperti in Giordania per proteggere le basi statunitensi, non esiste attualmente alcuna evidenza pubblica che confermi un aiuto diretto all’Israele da parte di Kiev. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran minaccia Kiev: droni a Israele rendono l’Ucraina

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