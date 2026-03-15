Iran l’intellettuale Taghi Rahmani a Open | Trump e Netanyahu hanno distrutto 25 anni di lotta civile Così il regime non crollerà – L’intervista

Un intellettuale dissidente iraniano, noto per essere stato spesso incarcerato nel paese, ha dichiarato a Open che il regime iraniano non crollerà. Nella sua intervista, ha affermato che le azioni di leader come Trump e Netanyahu hanno distrutto 25 anni di lotte civili in Iran. Rahmani ha sottolineato che questa situazione non porterà alla caduta del governo attuale.

«Il regime iraniano non crollerà ». A dirlo a Open è l’intellettuale dissidente Taghi Rahmani, definito da Reporters Without Borders «il giornalista più spesso incarcerato in Iran». Con gli attacchi congiunti Usa-Israele e l’escalation del conflitto nella regione, immaginare un «futuro positivo» per il Paese è oggi ancora più difficile. « Trump e Netanyahu hanno vanificato venticinque anni di mobilitazione della società civile», dichiara Rahmani. La guerra rischia infatti di rafforzare le componenti più dure del regime iraniano, come dimostra la nomina di Mojtaba Khamenei, figlio di Ali Khamenei – ucciso alla fine di febbraio in un raid – a nuova Guida suprema. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Iran: l’ora più buia del regime sotto le bombe, mentre Netanyahu invita alla guerra civileL’Iran arriva a una sfida attesa da 47 anni nel peggior stato di salute possibile, subisce l’assalto israelo-americano che mira alla decapitazione... Iran, media: “Trump e Netanyahu hanno intesa per colpire il Paese degli ayatollah”Nell'Iran delle proteste per il carovita e un programma nucleare dormiente, Israele e Stati Uniti cercano la quadra per risolvere le tensioni mentre...