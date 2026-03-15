Iran | la guerra rafforza il regime non lo indebolisce

Il 15 marzo 2026, alle 11:20, l’intellettuale iraniano Taghi Rahmani ha affermato che il regime di Teheran non crollerà nonostante le pressioni esterne. Rahmani ha sottolineato che la guerra in corso rafforza il regime piuttosto che indebolirlo. La sua dichiarazione arriva in un momento di tensioni crescenti e di interventi internazionali nella regione.

Il 15 marzo 2026, alle ore 11:20, l’intellettuale iraniano Taghi Rahmani ha dichiarato che il regime di Teheran non crollerà nonostante le pressioni esterne. Secondo le sue parole riportate da Open, gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele hanno vanificato venticinque anni di mobilitazione della società civile. La nomina di Mojtaba Khamenei a nuova Guida suprema segna un rafforzamento delle componenti più dure del potere, favorita dalla situazione di conflitto in corso. La guerra rischia infatti di consolidare la posizione di Tel Aviv come principale potenza regionale, mentre all’interno dell’Iran l’opposizione politica appare debole e quella all’estero spesso ignora la realtà sociale locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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