L’Iran prevede almeno altre tre settimane di conflitto, mentre Israele intensifica le operazioni nella regione. Una base italiana in Kuwait è stata colpita, e negli Stati Uniti si parla di un annuncio imminente di una coalizione per la gestione dello Stretto di Hormuz. La guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele si espande, coinvolgendo diversi paesi del Medio Oriente.

La guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele continua ad allargarsi mentre nuovi fronti si accendono in tutto il Medio Oriente. Nella notte forti esplosioni a Teheran e allarmi aerei in Israele, mentre i Pasdaran rivendicano attacchi contro obiettivi israeliani e basi americane in Iraq e Kuwait. Il presidente americano Donald Trump annuncia l’impegno di diversi Paesi per garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz e ribadisce che le sanzioni alla Russia torneranno una volta conclusa la crisi energetica provocata dal conflitto. Intanto cresce la tensione regionale: droni e missili intercettati su Arabia Saudita e Giordania, mentre in Libano nuovi raid israeliani provocano vittime civili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Iran, Israele prevede almeno altre tre settimane di guerra. Colpita base italiana in Kuwait. Trump pronto ad annunciare coalizione per Hormuz

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