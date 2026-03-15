A Manama si sono verificati esplosioni che hanno causato 26 vittime, mentre in Iran e Israele aumentano le tensioni militari. Le autorità locali hanno confermato gli incidenti senza specificare le cause, e le minacce tra i due paesi continuano a crescere. Le potenze occidentali stanno considerando il dispiegamento di forze navali nello Stretto di Hormuz per monitorare la situazione.

La tensione globale si è acutizzata con l’escalation militare tra Israele e Iran, mentre le potenze occidentali valutano il dispiegamento navale nello Stretto di Hormuz. Esplosioni hanno scosso Manama e Riad, costringendo i governi del Golfo a attivare i sistemi di difesa contro ondate missilistiche e droni. Le Guardie della Rivoluzione iraniane hanno confermato attacchi su larga scala contro infrastrutture nemiche, minacciando direttamente la vita del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Parallelamente, Donald Trump ha annunciato che le sanzioni alla Russia saranno ripristinate una volta conclusa la crisi attuale. Lo scontro diretto: missili, droni e basi colpite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran-Israele: esplosioni a Manama, 26 vittime e minacce

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