In Iran, si parla di un piano presentato dall’amministrazione americana per far uscire circa 600 navi che sono bloccate nel Golfo Persico. La tensione tra Iran e Stati Uniti, iniziata il 28 febbraio, ha portato alla ribalta lo Stretto di Hormuz, considerato uno dei passaggi più cruciali per il commercio energetico globale. La crisi continua a coinvolgere direttamente questa zona strategica.

La guerra tra Iran e Stati Uniti, iniziata lo scorso 28 febbraio, ha riportato al centro della crisi lo Stretto di Hormuz, uno dei punti strategici più importanti per il commercio energetico mondiale. Con il traffico marittimo fortemente limitato e molte rotte di navigazione bloccate, il passaggio attraverso lo stretto, da cui transita circa il 20% del petrolio globale, è diventato sempre più difficile. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, d’accordo con il segretario alla Difesa Pete Hegseth, ha dichiarato che le petroliere e i mercantili saranno scortati da navi da guerra, precisando che “le operazioni di scorta inizieranno... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, il piano di Trump per far uscire le 600 navi bloccate nel Golfo Persico

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