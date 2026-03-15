Il Pentagono ha reso pubblico un video che mostra il momento della morte del sergente Tyler Simmons, un militare di 28 anni proveniente dall’Ohio. Simmons era tra i sei soldati americani deceduti nello schianto di un aereo KC-135 avvenuto giovedì in Iraq. Il filmato è stato diffuso come parte delle commemorazioni ufficiali.

Il Pentagono ha diffuso un video commemorativo del sergente Tyler Simmons, 28 anni, dell’Ohio, uno dei sei militari americani morti per lo schianto di un velivolo KC-135, che rifornisce altri aerei in volo, avvenuto giovedì in Iraq. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che l’incidente è avvenuto durante una missione di combattimento, ma sopra territorio “amico” nell’Iraq occidentale e “non è stato causato da fuoco ostile o amico”. La famiglia di Simmons ha affermato di essere profondamente addolorata per la notizia dell’incidente mortale. “Il sorriso di Tyler era in grado di illuminare qualsiasi stanza, la sua forte presenza la riempiva. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, il Pentagono diffonde il video di soldato morto a bordo di un aereo caduto

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