I Pasdaran iraniani hanno diffuso un avviso ai residenti di Dubai e Doha, segnalando un possibile attacco nelle prossime ore. Secondo quanto dichiarato, ci sarebbero soldati americani nascosti in alcuni quartieri, e l’annuncio riguarda principalmente le aree di Dubai e Doha. La comunicazione si concentra sulla presenza di militari statunitensi nelle due città e sulla minaccia di un attacco imminente.

I Pasdaran hanno avvisato i residenti di Dubai e Doha di possibili attacchi nelle prossime ore a causa della presenza di militari statunitensi nascosti in determinati quartieri. Chi vive lì è invitato dall'Iran ad andarsene.In particolare, i Pasdaran spiegano "a causa della presenza di ufficiali e soldati americani nascosti in queste zone, potrebbero essere attaccati nelle prossime ore" e per questo li pregano "di lasciare queste aree il prima possibile". "Nonostante gli avvertimenti delle Forze Armate iraniane, i vostri governanti hanno dato rifugio a terroristi americani e permesso che i vostri territori venissero utilizzati per lanciare attacchi contro l'Iran", sottolineano i Guardiani della Rivoluzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, i Pasdaran annunciano attacco a Dubai: "Ci sono soldati americani"

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