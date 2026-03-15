Le autorità iraniane hanno arrestato almeno venti persone nel nord-ovest del Paese, sospettate di aver fornito informazioni sui siti militari a Israele. Le operazioni di polizia sono state condotte recentemente e le persone coinvolte sono state messe sotto custodia. Al momento, non sono stati rivelati dettagli ulteriori sulle identità degli arrestati o sulle modalità delle indagini.

Le autorità iraniane hanno arrestato almeno venti persone nel nord-ovest del Paese con l'accusa di collaborare con Israele. Gli arresti sono avvenuti durante raid contro reti legate allo Stato ebraico nella provincia dell'Azerbaijan Occidentale, ha riferito l'agenzia di stampa Fars, citando il procuratore Hossein Majidi. Gli uomini fermati e rinchiusi in carcere in attesa del processo sono stati scoperti a "inviare dettagli su posizioni militari, strutture delle forze dell'ordine e della sicurezza al nemico sionista", si legge in un comunicato. Un'altra persona è stata ammanettata con l'accusa di trasmettere informazioni al canale televisivo londinese Iran International, legato all'opposizione al regime degli Ayatollah. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, arrestate 20 spie che fornivano informazioni a Israele sui siti militari

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