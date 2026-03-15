Investito dallo scooter che consegna le pizze mentre attraversa la strada

Un uomo di 77 anni è stato investito mentre attraversava le strisce pedonali di via IV Novembre a Merano nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 14 marzo. Secondo quanto riferito, l’incidente è avvenuto mentre l’uomo attraversava la strada e uno scooter che consegna pizze lo ha colpito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

È stato investito mentre stava attraversando la strada nei pressi delle strisce pedonali di via IV Novembre a Merano: è quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 14 marzo, a un 77enne. A investirlo, in base a quanto emerso, uno scooter utilizzato per la consegna delle pizze e guidato da un 17enne. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Mauro Giacca, l'artigiano che divenne "Il Pres": "Il Trento? Mi fa emozionare come un bambino quando parte per il mare" . 🔗 Leggi su Trentotoday.it Articoli correlati Scopaia, grave 75enne investito da uno scooter mentre attraversa in via di CollinaiaGrave incidente intorno alle 17 di questo lunedì 22 dicembre in via di Collinaia, dove un uomo di 75 anni è stato investito da uno scooter mentre... Navacchio: 15enne investito mentre attraversa la stradaUn ragazzo di 15 anni è stato investito nel primo pomeriggio di oggi, 12 gennaio, mentre attraversava la strada sulla via Toscoromagnola all'altezza... Aggiornamenti e notizie su Investito dallo scooter che consegna le... Temi più discussi: Travolto sulle strisce da uno scooter che consegnava pizze; Manovra azzardata di un suv su viale Marconi: travolto e ferito un centauro; Donna investita da uno scooter su viale Armando Diaz, ferita | FOTO; Investita da uno scooter, donna sbalzata sull'asfalto per metri: in ospedale in codice rosso. Isernia, pedone investito sulle strisce: due feriti in ospedale dopo l’impatto con uno scooterISERNIA - Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo viale 3 Marzo 1970, a Isernia, dove un pedone è stato investito mentre ... molisenetwork.net Scooter non si ferma all’alt, poliziotto municipale investito e ferito a Napoli: incidente a via ToledoIl conducente del mezzo, secondo le prime ricostruzioni, non si sarebbe fermato inizialmente, ma si è recato successivamente in caserma per rendere deposizione. L'agente ferito è stato subito soccorso ... fanpage.it Cane investito finisce in un canneto: salvato dai Vigili del Fuoco | FOTO facebook Le immagini della tempesta di sabbia che ha investito la Striscia di Gaza x.com