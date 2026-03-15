Investita mentre cerca di soccorrere un cane

Una donna si ferma di notte per aiutare un cane che si trovava in mezzo alla strada. Mentre cerca di soccorrerlo, viene travolta da un’auto e subisce gravi ferite. L’incidente è avvenuto in una zona urbana, e sul posto sono intervenuti i soccorritori. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Si ferma di notte per salvare un cane in mezzo alla strada, viene travolta da un’auto e resta gravemente ferita. Dopo anni di causa arriva la sentenza della Corte d’appello di Ancona: il risarcimento c’è, ma molto più basso di quello chiesto. I giudici stabiliscono che la responsabilità principale dell’incidente è proprio della donna. La vicenda è avenuta il 22 dicembre 2017 a Tolentino, in contrada Santa Lucia. La donna, una settempedana oggi 50enne, si ferma con l’auto sul bordo della strada, con le quattro frecce accese, e scende per cercare di richiamare un cane che si trova sulla carreggiata opposta. In quel momento arriva una Fiat Punto, condotta da un 21enne di San Severino che viaggia in direzione Tolentino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Investita mentre cerca di soccorrere un cane Articoli correlati Salvataggio a San Secondo di Pinerolo: donna scende in riva al fiume per soccorrere il proprio cane ma resta bloccata e dà l'allarmeNella mattinata di oggi, lunedì 16 febbraio 2026, una donna si è calata sulla sponda del fiume Chisone nella zona di via Fossat a San Secondo di... Incidente a Lanciano: esce con il cane e viene investita da un'autoUna donna di 43 anni è rimasta ferita questa mattina, 27 gennaio 2026, dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada. Yeti : The Giant of the 20th Century | ADVENTURE | Full Movie in English Aggiornamenti e notizie su Investita mentre cerca di soccorrere un... Temi più discussi: Investita mentre cerca di soccorrere un cane; Macerata, investita da un'auto mentre cerca di salvare un cane: investita. Riconosciuto pure il danno morale; Studentessa investita a Cagliari all'uscita da scuola, è in condizioni gravissime; Cerreto Guidi, investita mentre attraversava la strada. Morta una 45enne. Investita mentre cerca di soccorrere un caneIl fatto avvenuto a Tolentino finito all’esame della Corte d’appello: la donna sarà risarcita, ma è stata riconosciuta la sua responsabilità ... ilrestodelcarlino.it Macerata, investita da un'auto mentre cerca di salvare un cane: investita. Riconosciuto pure il danno moraleMACERATA Ferma l’auto e attraversa la strada per prestare aiuto a un cane, arriva una macchina, l’automobilista vede il cane ma non la giovane e per evitare l’animale la ... corriereadriatico.it La donna è stata investita lungo la Strada Statale 18 Tirrena Inferiore, nei pressi della rotatoria di Santa Cecilia. facebook Barletta, donna di 47 anni investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce: è grave x.com