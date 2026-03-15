Una donna di 34 anni è stata investita e uccisa mentre aspettava l’autobus ad Eboli. L’incidente è avvenuto ieri, quando un’auto l’ha investita sulla strada principale. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente potrebbe aver avuto un malore prima dell’impatto. La vittima si trovava sul marciapiede al momento dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

"> Incidente Mortale ad Eboli: Donna di 34 Anni Travolta da un’Auto. Questa mattina, una tragica incidente ha scosso la comunità di Eboli, in provincia di Salerno, dove una donna di 34 anni è stata investita e uccisa mentre attendeva l’autobus alla fermata. La giovane, una residente del luogo, è stata colpita in pieno da un’auto, e le circostanze di quanto accaduto sono ancora da chiarire. Dinamica dell’Incidente: Un Malore Improvviso?. L’incidente mortale si è verificato lungo la statale 18 Tirrena Inferiore, precisamente in località Santa Lucia. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava aspettando il bus quando è stata travolta da un veicolo che procedeva in direzione opposta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Investita e uccisa a 34 anni mentre aspettava l’autobus: possibile malore del conducente.

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