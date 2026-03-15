Investire nel mattone a Firenze sta rendendo di meno Cosa c' è dietro

A Firenze, gli investimenti immobiliari stanno registrando rendimenti più bassi rispetto a altre città italiane, nonostante i prezzi elevati e una domanda abitativa ancora forte. I proprietari e gli investitori si trovano a confrontarsi con questa realtà, che sta modificando le dinamiche del mercato locale. La situazione attira l’attenzione di chi segue da vicino l’andamento del settore immobiliare.

Cosa sta succedendo al mercato immobiliare cittadino? Abbiamo provato a capirlo Nonostante i prezzi elevati e una domanda abitativa sempre sostenuta, investire nel mattone a Firenze sta rendendo di meno 6.500 euro al mq, sbarre e giardinieri: vi porto nella Cittadella dei ricchi fiorentini Il giro di droga, il debito, la "spedizione punitiva": almeno 7 coltellate, così è morto Gabriele. Chi sono i tre arrestati Quartieri vip, club e hobby esclusivi. Vi racconto come (e dove) vivono i ricchi fiorentini . 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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