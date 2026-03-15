Invernizzi confermato presidente degli alpini di Lecco

Emiliano Invernizzi è stato riconfermato presidente della sezione di Lecco dell’Associazione nazionale alpini per il prossimo triennio, che va dal 2026 al 2029. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’organizzazione durante un’assemblea e rappresenta la continuità per la guida del gruppo locale. La nomina è avvenuta senza modifiche rispetto alla precedente carica ricoperta da Invernizzi.

Emiliano Invernizzi è stato confermato alla guida della sezione di Lecco dell’Associazione nazionale alpini anche per il triennio 2026-2029. Lo ha deciso l’assemblea dei delegati della sezione riunitasi sabato 14 marzo all'auditorium della Camera di commercio di Lecco, sentita la relazione del presidente che ha pure illustrato i prossimi principali obiettivi delle penne nere lecchesi. “Essere un alpino è cosa seria - ha ricordato il presidente - significa essere, prima di tutto, uomini di pace. Siamo nati e cresciuti nel rispetto delle regole e proprio perché amiamo la pace siamo uomini di speranza, capaci di prevedere i problemi e risolverli alla radice”. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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