Dopo le polemiche di ieri pomeriggio riguardanti l’Inter, che ha deciso di non parlare ai media nel post partita contro l’Atalanta, è arrivato un commento di Massimo Zampini. L’intervento si concentra sulle polemiche arbitrali, con Zampini che afferma: “Se un mese di polemiche condiziona gli arbitri, facciamone 30 anni, magari ci darebbero uno scudo a tavolino nascondendo…”

Dopo le polemiche di ieri pomeriggio che hanno riguardato l’Inter, che nel post partita contro l’Atalanta, ha deciso di fare il silenzio stampa per gli episodi ritenuti contrari, c’è stato il duro affondo di Massimo Zampini nei riguardi dei nerazzurri. L’opinionista e noto tifoso della Juventus, ha commentato con toni polemici il dibattito arbitrale affidando ai. L'articolo Inter, Zampini: “Se un mese di polemiche condiziona gli arbitri, facciamone 30 anni, magari ci darebbero uno scudo a tavolino nascondendo.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Zampini attacca l’Inter: “Conte gobbo, Cuadrado tuffatore, Lukaku un santo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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