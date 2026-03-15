Dopo la partita tra Inter e Atalanta, alcuni tifosi e commentatori hanno ipotizzato un possibile complotto, sostenendo che ci siano interessi nascosti dietro le decisioni arbitrali durante la gara. La discussione si è concentrata soprattutto sul caso Bastoni, con opinioni che avanzano l’idea che ci siano forze esterne che vogliono influenzare l’esito della partita. La questione ha sollevato una serie di interventi sui social e tra gli appassionati.

Inter, si pensa al complotto dopo la gara con l’Atalanta: «Ce la vogliono far pagare.» per il caso Bastoni. Grande tensione in casa nerazzurra. L’ Inter esce dal pareggio interno contro l’ Atalanta in un clima di profonda tensione, alimentato da episodi arbitrali che la dirigenza nerazzurra ritiene penalizzanti. Il gol del pari firmato da Krstovic, nato da un presunto fallo di Sulemana su Dumfries, ha scatenato le proteste: se per il club la spinta era netta, le immagini suggeriscono un’accentuazione dell’olandese su un contatto giudicato leggero.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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