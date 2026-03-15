Inter sarà un mese di fuoco | la stagione nerazzurra passa tra Fiorentina Roma e… Como Tutti gli impegni nerazzurri

Questo mese l’Inter affronterà diverse partite importanti, tra cui quelle contro la Fiorentina, la Roma e il Como. La squadra è impegnata in una serie di sfide che si svolgeranno nelle prossime settimane, con incontri che avranno un ruolo significativo nel proseguimento della stagione. La sequenza di partite coinvolge tre avversarie diverse, tutte in calendario nei prossimi giorni.

Inter News 24 Inter, questo mese si preannuncia pieno di sfide cruciali: dal match contro la Fiorentina a quello contro la Roma, senza dimenticare il Como. L’Inter si prepara a vivere un mese di fuoco, un vero e proprio tour de force che deciderà le sorti della stagione. Il percorso verso il traguardo inizia domenica 22 marzo con una sfida insidiosa, dato che «si gioca in casa della Fiorentina alle 20:45 nella gara valida per la 30ª giornata di campionato, l’ultima prima della sosta dedicata agli impegni delle Nazionali». Dopo lo stop per i playoff Mondiali, i nerazzurri torneranno in campo in una cornice d’eccezione: il big match contro la Roma si disputerà infatti a San Siro proprio nel giorno di Pasqua, domenica 5 aprile alle 20:45. 🔗 Leggi su Internews24.com

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