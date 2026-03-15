Inter news problemi per Mkhitaryan | condizioni da valutare

Dopo la partita contro l’Atalanta, l’Inter si concentra sulla prossima sfida di campionato. Nel frattempo, si segnalano problemi per Mkhitaryan, le cui condizioni sono ancora da valutare. La squadra monitora attentamente lo stato dell’inglese-armeno, senza comunicare dettagli specifici sulle eventuali conseguenze. La situazione rimane sotto osservazione prima di definire eventuali decisioni tecniche.

Inter news. Dopo la sfida contro l’Atalanta e le polemiche che hanno accompagnato il post partita, in casa Inter l’attenzione si sposta subito sulla prossima gara di campionato. La squadra di Cristian Chivu prepara infatti la trasferta di Firenze, dove affronterà la Fiorentina in una partita delicata per la corsa al titolo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, alla ripresa degli allenamenti lo staff medico dovrà valutare con attenzione le condizioni di diversi giocatori. Il primo nome sotto osservazione è quello di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco sta recuperando dal problema muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane e filtra cauto ottimismo sulla possibilità di rivederlo già nella sfida del Franchi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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Mkhitaryan si è fatto male durante Inter-Atalanta: problema muscolare con entità da valutare @fcin1908it x.com